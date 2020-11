Lendamise aeg

Linnud lendavad lõunasse ja lehed lendavad puudelt…

Värskel veebis levival karikatuuril võtab Ameerika vabadussammas maski eest, sätib selle kadale kummiks ja lennutab Ameerika Ühendriikide veel istuva presidendi kivina… võib-olla ajalukku, aga võib-olla ka ajaloo prügikasti.

Ameerika Ühendriikidele valiti uus president Joe Biden, aega läheb, aga ametisse ta saab.

Meediaekspert Raul Rebane ütles Vikerraadio päevakommentaaris, et Bideni valimise suurim ja kiireim mõju Eestile on eelkõige selles, et meie parempopulistidel kadus vaimne isa ja tugi. “Seni võisid sa Eestis rääkida, mida tahad, alati oli vabandus, et aga Trump ütleb veel ägedamalt. Seetõttu oli eriti huvitav, kuidas EKRE

Bideni valimisele reageerib. Kaua ei tulnud oodata, Mart ja Martin Helme ja euro­saadik Jaak Madison tegid raadios registrid lahti ja laulsid nii, et siiani kajab ja kajama jääb. Hämmastav, kuidas kaks ministrit ja eurosaadik sellele rehale astusid. Nad ei saa ju mitte teada, et kaasajal on fotod ja tekstid igavesed, hetkega tõlgitavad ja levitatavad. Washington Postis ilmusid Mart Helme seisukohad juba pühapäeva õhtupoolikul, ehk kohe.”

Nii sättis Eesti siseminister Mart Helme eile hommikul tiivad solvunult selja peale kokku ja lendas… see tähendab sammus solvunult säutsudes ministrikohalt riigikogusse.

Sellega on Mart Helme juba kuues EKRE minister, kes ametikohalt lahkunud või lahkuma sunnitud ja viis ministrikohta neil valitsuses üldse ongi.

EKREle ju anti lennuvõimalus, enese kui Eesti inimeste huvisid esindava erakonna tõestamiseks. See oli hea mõte. Lihtsalt, et me kõik näeksime ja saaksime aru, kellega tegelikult tegu on. Arusaamiseks oli vaja aega ja nüüd hakkab pilt selgeks saama, loodetavasti ka EKRE valijatele.

10. november 2020