Leito uue raamatu peategelasteks on meri ja siiakala

Nimekas ornitoloog ja loodusfotograaf Tiit Leito on oma­enda päevaraamatute alusel valmis kirjutanud raamatu “Meri räägib tuulte keeles”. Eile esitles autor Kärdlas Nelja Nurga Galeriis samanimelist näitust, mis raamatu sisse juhatas.Raamatu esitlus on järgmisel neljapäeval, 12. novembril Hiiumaa muuseumis ja siis on Tiit Leito autorinäitus avatud üks tund enne raamatu­esitlust ehk kella 15st.





