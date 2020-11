Kriiskomisjoni juht: Olukord Hiiumaal – tõsine, aga mitte trööstitu

Teadaolevalt on Hiiumaal seni kaks aktiivset viiruskollet.Üks sai alguse Emmaste osavallas toimunud usukogunemiselt, teine Reigis toimunud matuselt ja on veel üks, peresisene kolle. Haigestunute kontakt­isikutena on jälgimisel paarsada inimest. Covid-19 positiivse vastuse saanuid nn teises laines oli eilseks 40, seda on kolm korda enam kui tuvastati kevadel, kui positiivse testivastuse sai 12 Hiiumaa elanikeregistris olevat inimest ja üks neist suri.Siiski oleme võrreldes kevadega märksa paremas seisus, kuna teame, millega meil koroonaviiruse puhul on tegemist ja oskame end kaitsta, kirjutab Hiiumaa valla kriisikomisjoni juht Hergo Tasuja.Lukustamist ja suuri piiranguid ühiskonna enamus ei soovi, rääkimata sellest, millist mõju see majandusele ning inimeste vaimsele tervisele avaldab. Teisalt ei ole see ka vajalik, pigem peame õppima viirusega koos elama. See tähendab, rakendama maksimaal­selt meetmeid, et viirus ei leviks. Võimalik, et peame midagi ära jätma, kindlasti läbi mõtlema ning vajadusel asju ümber korraldama. Küll ei peaks olukorrale lähenema laussulgemiste kaudu.Näiteks reedel-laupäeval Hiiumaal toimunud rahvaralli korraldajad olid kõik asjad hästi läbi mõelnud. Ralli­järgset pidu ei toimunud, mask oli osalejatele kohustuslik, lisaks jagati neile väga põhjalikud käitumisjuhised.Reedel toimus noorte osalus­kohvik, õhtul beebi­pidu. Mõlemal osales enam kui 30 inimest, kõigil olid maskid ees. Ehk, me saame sündmusi korraldada, kui oskame õigesti käituda. Samas peab inimestele jääma võimalus valida rangemad ennetus­meetmed. Nii suhtlesid sotsiaaltöötajad beebi­päeva eel peredega ning umbes pooled pered valisid variandi, et hõbelusikas väiksemas ringis või kontakti­vabalt kätte saada.Meie koolid on olukorrale reageerinud väga operatiivselt ja tõhusalt. Emmaste kool läks kaheks nädalaks distantsõppele ning olen kuulnud lapsevanematelt, et kevadise eriolukorra järel on koolis selles suunas tugevat tööd tehtud. Lapsed on hoopis iseseisvamad ning suutelised vanema toeta e-õppes osalema. Ka õpetajad on selleks olukorraks märksa paremini valmis, nii et õppetöö on üsna hästi tasakaalus, sisaldades nii päeva jooksul veebikeskkonnas toimuvaid tunde kui ka iseseisvat tööd. Kärdla koolis läks esmas­päevast distantsõppele kolmas kooliaste.Tõsi, üks murekoht meil on. See on meditsiinisüsteem ehk nii-öelda pihta on saanud Kärdla perearstikeskus ja Hiiumaa haigla. COVID-19 kasvava leviku olukorras on meditsiinitöötajad niikuinii suure koormuse all, töötajate väljalangemine lisab raskust. Loodan inimeste mõistvale suhtumisele, kui sellest tulenevalt ei õnnestu kõiki asju päevapealt ümber korraldada. Samas töötas perearstikeskus juba nädala lõpus kaugtöö vormis ehk perearstid vastasid kodus telefonile ning said arvuti teel väljastada retsepte ja teha muud vajalikku. Teisipäevast võtab Kärdla perearsti­keskuses patsiente kohapeal vastu asendusperearst.Hiiumaa haigla on kevadel tugeva kooli saanud ning tegevus organiseeriti ringi juba ennetavalt, kuigi lihtne ei ole neilgi olukorras, kus mõned töötajad on rivist välja langenud. Praeguseks teame, et alates 16. novembrist saabub haiglale samuti mandrilt abi inimressursi näol.Mõttekoht on, et märkimisväärse osa positiivseid proove on andnud inimesed, kel tuntavaid haigustunnuseid ei esine. See seab viiruse leviku piiramisel suure vastutuse üksikisikutele. Ehk me peaksime kasutama maske nii ühistranspordis kui näiteks poodides ja mujal siseruumides, kus liigub palju inimesi. See on tõhus meede enda ja teiste kaitsmisel.

