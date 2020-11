Koroonast hullem võib olla inimeste suhtumine

Teine koroonalaine möllab täie hooga ning seekord puudutab Hiiumaad rohkem kui kevadel. Viirusega kokku puutunud räägivad, et kohati on haigusest hullem hoopis teiste inimeste suhtumine. Oma lugu olid nõus jagama Angelika ja Urve.

Angelika elab Käinas ja viibib praegu viimaseid päevi karantiinis. Köha ega nohu tal ei ole ega ole ka kogu niiöelda haigusperioodi jooksul olnud. Tegelikult kestis haigus tema jaoks vaid ühe päeva. Testigi läks ta tegema ainult sellepärast, et töötab haiglas ning pidanud ülemusega nõu, otsustati ühiselt, et igaks juhuks tuleks proov siiski ära teha.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: koroona, suhtumine