Koolid jätkavad tavaõppel

HIIUMAA GÜMNAASIUM

Koroonapandeemia on puudutanud nii Hiiumaa perearste, haiglat kui laste­asutusi, praeguseks jätkavad Kärdla koolid peale pisikest pausi tavaõppel.Hiiumaa kriisikomisjoni juht Hergo Tasuja ütles, et teisipäeva, 17. novembri õhtul jõudis gümnaasiumisse teade, et üks 10. klassi õpilane on andnud positiivse proovi. Kuna õpilane oli kodus juba alates 11. novembrist, oli kool koduõppel vaid ühe päeva ehk eile kui õpilased valmistusid arvestusteks, täna toimuvad arvestused ja homme läheb töö koolis edasi tavapäraselt.





Sildid: koolid