Kas COVID-19 tõusulaine kasv jätkub?

Maakondliku kriisikomisjoni andmetel oli eile hommikuse seisuga Hiiumaal terviseameti jälgimisel 40 koroonapositiivset, neist kolmandik lisandus möödunud nädala jooksul. Koos lähikontaktsetega on ameti jälgimisel üle saja isiku.

Eile positiivseid testitulemusi terviseameti andmestikku juurde ei tulnud. Kriisikomisjoni aseesimees Piret Sedrik ütles, et peagu kõik viimase nädala COVID-19 haigestumised on Lõuna-Hiiumaalt. “Esimesed haigestunud, kes said oktoobri lõpus positiivse testitulemuse, on juba paranenud ja isolatsioonist väljunud,” märkis ta.

Nakatumised on tema sõnul valdavalt toimunud töö­kohal. Lisaks iseloomustab nakatumisi Hiiumaal viiruse kiire levik ja sümptomite vähesus. Sedrik lisas, et järjest enam on haigestunuid, kelle konkreetset nakkuskontakti ei ole võimalik tuvastada.

COVID-19 teine laine Hiiumaal sai alguse 28. oktoobrist, kui anti testid, mis osutusid positiivseks. Terviseameti statistikas kajastus see 30. oktoobril.

“Terviseameti teadetes on aluseks võetud rahvastikuregistri andmed ja arvestust peetakse testiandja registri­järgse elukoha järgi, mis ei lange alati kokku tegeliku elukohaga,” selgitas Sedrik. Terviseameti kodulehel ilmuvas ametlikus statistikas kajastuvad möödunud ööpäeva testitulemused hommikul kella seitsmese seisuga. Hiljem terviseameti andmebaasi saabuvad vastused liiguvad järgmise päeva statistikasse.

Möödunud nädalal võeti Hiiumaal 291 COVID-19 analüüsi. Drive-in teste võetakse Hiiumaal kõigil tööpäevadel, testile suunab perearst. COVID-19 tasuline testimine on võimalik kokku leppida Hiiumaa Haigla registratuuris, tel 462 2795. Testivastused saabuvad 24–48 tunni jooksul.

