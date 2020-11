Kärdla linnapilti lisandub nägus maja

Heltermaa 19 korteri­ühistu on järje­pidevalt parandanud maja seisu­korda, astudes sel aastal pika sammu – aasta lõpuks saab hoone senisest sooja­pidavamaks, paranevad maja välisilme ja siseõhk.“Kõige rohkem loeb ikka see, et meie kaheteistkümne korteriga elamus on hästi üksmeelne ja tubli rahvas, kes kõik on selle poolt, et me üldse sellist asja tegema hakkasime,” ütles korteriühistu juhatuse liige Ingrid Prikk nüüd, mil ehitustööd – selleks korraks – lõppemas on.





Sildid: Heltermaa 19, korteri­ühistu, välisilme