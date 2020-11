Ka sina võid haigestuda…

Eelmine nädal tõi Hiiumaale suure hulga koroonapositiivseid proove. Tänases lehes jagavad oma kogemust Covid-19 läbipõdemisest Urve ja Angelika. Selgub, et noore ja terve inimese jaoks on haigusest hirmsamgi kaaskodanike halvustav suhtumine. Haigus läheb ju üle, aga põhjuseta jälitamine ja solvamine jätab hinge jälje kauaks.

Jah, koroonaviirus on ohtlikum kui gripp, sest suremus on suurem, aga siiski eelkõige eakate ja tervisekahjustusega inimeste seas. Kuid, kas see annab õiguse haigestunud inimest halvustada ja ähvardada? Järgmine haigestunu võid olla ju sina ise.

Hiiu Lehe toimetus koges kevadel ähvardusi veebis. Ähvardavaid kommentaare saatis keegi Andres, kes nõudis, et avaldaksime lehes kõigi koroonahaigete nimed ja elukohad. Vastasel juhul lubas tulla ja meid ise viirusega nakatada. Andsime asja politseile uurida, kes uuris isiku tausta ja veebikäitumist, tuvastas ta ja lubas ähvardajaga ühendust võtta.

Nüüd tundub, on seesama isik taas Hiiu Lehe veebilehe kommentaariumis toimetamas, aga võtnud endale varjunime. See teda muidugi ei aita.

Eile ütles Kärdla politseijuht Moonika Raudsepp, et veebis toimetamisest jääb jälg ja isikud on alati tuvastatavad. Ähvardamise puhul, kui ähvardatu tunneb sellest endale ohtu, aga on tegemist kriminaal-, mitte väärteoga.

Muidugi on rohkem neid, kes mõistavad ja toetavad. Ka Angelika ja Urve kogesid paljude toetust peale seda, kui nad oma loo ära rääkisid.

Häid inimesi ongi rohkem, aga vähestele kurjadele inimestele tuleb öelda – te vastutate oma sõnade ja tegude eest! Ja kui ise haigeks jääte, ootate meie, st kogukonna abi.

13. november 2020