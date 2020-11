Jõuluks saab tankla valmis

Kõrgessaare automaattankla jõuab jõuluks valmis, kas veel sel aastal sealt ka kütust osta saab, sõltub sellest, kui kiiresti AS Jetoil load kätte saab.Maaalused vundamendid, tehnosüsteemid ja trassid, paigas on mahuti alus. Praegu paigaldavad töömehed tänava­kivi ja ekskavaator silub pinnast. Kui kõik valmis, paigaldatakse maapinnale kolme sektsiooniga 25 000–30 000-liitrine mahuti, kust tankla valmides saab osta bensiini 95, bensiini 98 ja diislikütust. Tankuril on küll kolm püstolit, kuid korraga saab tankida vaid üks sõiduk. “See on väike tankla ja ühest tankimiskohast peaks piisama,” ütles töö tellija, ASi Jetoil juhatuse liige Sander Kopli.Ehitustööd saavad valmis lähiajal, kas jõuluajal ka esimesed liitrid kütust müüa saab, sõltub sellest, kui kiiresti erinevad ametkonnad tankla dokumentatsiooni menetlevad ja millal vald kasutusloa annab.Ehitajaga, Saaremaalt pärit Indrek Varrise OÜga INV Konsult oli Kopli väga rahul. Tankla projekteerimisega tegeles Hiiumaa valla tellimusel OÜ Mellson Grupp ja selleks kulus päris palju aega. Kopli, kes projekteerimisel oli nõustaja rollis, nentis, et kuna vallal polnud varasemat kogemust, oligi sellist objekti keeruline planeerida ja see võttis aega.Seda, kas uus tankla ettevõttele ka tulusaks äriideeks osutub, on Kopli sõnul vara hinnata: “Kui tankla tööle hakkab, eks siis saab mõne aasta pärast rahavoogude järgi hinnata, on see projekt edukas või mitte.”

