Jõulud sõltuvad meist

Sel nädalal hakkasid kehtima mitmed uued piirangud, et kurjale koroonahaigusele piiri panna. Haiglaravil on juba 183 patsienti ja sotsiaalminister Tanel Kiik hoiatas eilsel valitsuse pressikonverentsil, et kui Covid-19 haigestumuse trend ei muutu, võib jõuluajaks haiglas olla juba 400 koroonapatsienti.

“Kui nädala pärast on negatiivne trend jätkunud, siis on laual halvad ja väga halvad valikud, lauskeelamised ja piirangud,” lisas minister Kiik.

Veel kurvem stsenaarium joonistus välja konverentsil “Arukas kohanemine koroonaviirusega”, kus Tartu ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer märkis, et praeguse koroonaviiruse nakkuskordaja juurde jäädes on Eesti haiglates uue aasta alguseks 1000 COVID-19 haiget ning meie haigla­süsteem ei peaks sellele vastu.

Meil pole olukord praegu väga hull, tõdes Hiiumaal kriisikomisjoni aseesimees Piret Sedrik eile ja ütles ka praeguse numbri – 16 nakatunut. Kuid nagu näeme, võib see salakaval viirus levida kiiresti ja mitmel moel – nii piisakadena limaskestadele sattudes kui õhus hõljuva aerosoolina sisse hingates. Seega on maski kandmine ja üksteisega distantsi hoidmine vähim, mida saame teha, et Eestit ja Hiiumaad jõuluajaks lukku ei tuleks panna. Võtame eeskuju meil äsja külas käinud president Kaljulaidist – maski kandsid nii tema kui ta kaaslased igal pool, isegi tuulisel Kalana sadamasillal. Puhtast lugupidamisest oma vestluspartnerite vastu.

Ära sina ütle, et sa ei jaksa maski kanda! Meditsiinitöötajad on neid kogu aeg kandnud, kuidas nemad jaksavad? Ja sa ju ei taha, et sinu pimesoolt opereeriks kirurg, kes maski ei kanna?

Ja kõiki ei pruugi see haigus tabada nii kergelt nagu Taborit – mõnega võib minna nii nagu ütles tema Mamma.

27. november 2020