Isad ja lapsed koos

Pühapäeval on isadepäev ja november on laste õiguste kuu.

Isad on laste jaoks väga tähtsad. Sugugi mitte vähem tähtsad kui emad, õed-vennad või vanavanemad. Mingil ajal muutuvad sõbrad ju muidugi tähtsamaks ja vanemad jäävad taha­plaanile. Aga ajad muutuvad ja mööduvad ning nagu ütles Mark Twain täiskasvanuks saades oma isa kohta – poleks iialgi arvanud, et mu isa nii tark on!

Milline on hea lapsevanema retsept, saab lugeda lastekaitseliidu veebiajakirjast. Panime mõne retsepti ka tänase Hiiu Lehe külgedele – isad ja emad, palun lugege, mida lapsed teilt väga ootavad. Seda pole tegelikult väga palju. Ja vahel ei tulegi selle peale, et argirutus midagi valesti teed… Andeks­andmise lootus muidugi jääb.

Palade koolis toimuma pidanud uhke isade­päeva pidu jääb Emmastes ja Kõrgessaares tekkinud Covid-19 kolde tõttu küll ära, aga kodus saab oma pere ehk ikka isadepäeva pidada ja heisata lipu kõigi Eestimaa tublide isade auks. Ja küllap selgub ka Hiiumaa aasta isa 2020.

Ilusat Isadepäeva!

6. november 2020