IDEE: Kuidas hoida hiidlasi?

Üks peamistest põhjustest, miks noored inimesed kirjutavad end Hiiumaalt välja, on lasteaiakoha saamine Tallinnas.Vahet pole, kas elatakse Tallinnas ajutiselt ülikooli või töökoha pärast – lasteaiakoha järjekord on paraku tõsiasi, mille saamiseks ei ole teist alternatiivi peale sissekirjutuse ümber­vormistamise.Ja see on suur kaotus Hiiumaale. Vald kaotab inimesi. Vald kaotab raha. Ametlik sissekirjutus võib kõlada pelga formaalsusena, kuid see on olemuselt leping, mis annab selged õigused ja kohustused. Peale sisse­kirjutuse “lepingu” sõlmimist nõustub inimene maksma 11,93% oma tuludest omavalitsusele ja saab vastu omavalitsuselt lubadusi, näiteks tagada lasteaiakoht.Lasteaiakoht on kõige kriitilisem Tallinnasse registreerimise põhjus. Isegi tasuta bussisõitu võimaldava pealinna nn rohelise kaardi kasutamine on vabatahtlik neile, kes liiklevad peamiselt jala või autoga. Aga kui sul on lapsed, siis vajadus lasteaiakoha järgi ei ole mitte valik, vaid möödapääsmatu paratamatus. Seda näitab tõsiasi, et peagu 95% Eesti perede lastest käib just elukohajärgses munitsipaallasteaias.Mida siis teha selleks, et need sajad hiidlastest noored lapsevanemad ei peaks oma ametlikku elukohta ümber registreerima? Hiiumaa omavalitsusel tasuks tõsiselt kaaluda mõtet rajada uus lasteaed… Tallinnasse.Mõte võib alguses tunduda absurdne, ent kui mõelda “nii on ju alati tehtud” raamist välja, siis on kohalikul omavalitsusel tegelikult kohustus tagada lastesõime- ja lasteaiakohad kõigile lastele, kelle vanemad seda soovivad. Hiiumaa huvides ei ole aga piirata seda kitsalt omavalitsuse haldusterritooriumil elavate hiidlastega, sest kuniks saarel ei ole näiteks Hiiumaa ülikooli, on inimeste ajutine liikumine Tallinnasse paratamatu. Valla huvides on hoolitseda selle eest, et 20–40aastased parasjagu Tallinnas elavad hiidlased ei lõikaks läbi (ka formaalseid) sidemeid oma kodusaarega. Tallinnasse Hiiumaa lasteaia loomine aitab just seda eesmärki saavutada – seob nad veelgi tihedamalt oma kodukohaga, sest lasteaias on ka teiste laste vanemad hiidlased, õpetajad on hiidlased ja lastele õpetatakse juba maast madalast Hiiumaad tundma. Ning mis peamine – see lasteaed kaotaks ära ühe peamistest põhjustest, miks noored end Hiiumaalt välja kirjutavad.Täiendava positiivse tulemusena pöörab uus lasteaed konkurentsi vastupidiseks. Mitte Hiiumaa ei kaotaks inimesi Tallinnale, vaid lasteaiakohanappuses vaevlevad Tallinna elanikud võiksid hakata mõtlema enda Hiiumaale registreerimise peale, et tagada koht lasteaias, mille filosoofia on ajendatud Eesti ühest parimast elukeskkonnast.Ah, et kallis? Vaatame numbreid.Oletame, et Hiiumaa Laste­aias Tallinnas tegutseb kaks rühma, kus käivad lapsed vanuses 1,5–7 aastat. Rühmades töötab kaks hiidlastest õpetajat ja õpetaja abi. Lisaks töötab seal hiidlastest muusikaõpetaja, logopeed, majahoidja, kokk koos abilisega ning lasteaia juht – täpselt sellisele kirjeldusele vastab Palade lasteaed, kus on kohtiv 40 lapse jaoks. Palade lasteaia põhitegevuse kuludeks omavalitsuse eelarves on aastas 130 000 eurot.40 inimest Tallinna keskmise palgaga tähendab ühe omavalitsuse jaoks ligi 90 000 eurot otsest tulu aastas. Kuigi Hiiumaal kohapeal on lasteaiad kohatasuta, siis lisades siia juurde Tallinna linnas kehtiva keskmise kohatasu 71,25 eurot kuus, saame summaks juba 115 650 eurot aastas, mis on ilusti võrreldavas suurusjärgus Palade lasteaia põhi­tegevuse kuludega. Kui võtame loodavasse lasteaeda tööle Hiiumaa oma inimesed, kes praegu tööl erinevates Tallinna laste­aedades, samuti arvestame, et ennast kirjutavad ümber lapse mõlemad vanemad, saab 130 000 eurot kokku ja jääb ülegi.See arvutuskäik on muidugi pealiskaudne. Üliõpilased üldiselt ei teeni keskmist palka, tallinlased vajavad enda Hiiumaale sissekirjutamiseks kinnisvara, lasteaia põhitegevuse kuludes ei sisaldu kaugeltki kõik lasteaiaga seotud kulud jne. Milline on sellise lasteaia loomise tegelik majanduslik ja sotsiaalne mõju, tuleb ikkagi järeldada põhjalikuma analüüsi pinnalt.Aga see analüüs tasub teha. Sest kokkuvõttes ei ole see üks-ühele rahaküsimus, vaid eelkõige oma inimeste hoidmise küsimus. Tallinna mõju Hiiumaale ei kao kuhugi. Hiiumaa saab ise valida, kas Tallinn mõjutab meid, tõmmates inimesi endale, või hoiame oma inimesi endaga lähedalt seotuna, isegi kui elu paratamatuste tõttu elavad nad mõnda aega meist kaugemal.

Henri Arras

ettevõtja

