Hiiumaa perearstid

Riigikontrolör Janar Holm väljendas riigikogu ees oma muret Hiiumaa perearstiteenuse pärast. Tema sõnad olid: “Hiiumaa tulevik on tume. Järgmise aasta rahvusvaheline naljapäev, 1. aprill, on päev, kus kõik Hiiumaa perearstid on jõudnud pensioni­ikka.” Mida Teie sellest murest arvate?

Kärdla perearstikeskuse juhataja Meeli Paesüld: Jagan seda muret. Kärdla perearstikeskuses me olemegi juba kõik pensioniealised. Täna võime end ju hästi tunda ja rõõmsad olla, kuid fakt on see, et pensionieas suureneb risk tõsiselt haigeks jääda oluliselt. Kui üks meist ei saa mingil põhjusel enam töötada, tekib kohe küsimus, kes võtab patsiendid üle ja kes jaksaks koormust kanda. Ja kedagi ei olegi võtta. Nii et … olen temaga täiesti nõus ja muretseme kõik siin sellepärast sama palju. Noori arste oleks Hiiumaale hädasti vaja.”

