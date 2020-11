Heli Läätsele avati valgustatud ja laulev mälestuspink

Sirli Tooming

Laupäeval avati Saaremaal Sauveres armastatud estraaditähele Heli Läätsele (1932–2018) pühendatud valgus- ja heliinstallatsiooniga pink.Sügiseses kaamoses ei jää see märkamatuks Kuressaare-Mustjala maanteel sõitjailegi, kirjutab Sirli Tooming naabersaare aja­lehes Meie Maa.Pink paigaldati Sauvere külaplatsile ja sai nime “On ju kõigil meil üks tänav, pink ja puu” Heli Läätse poolt eestlastele tuntuks ja südameisse lauldud kaveri “Tänav, pink ja puu” refräänist. Pink on valgustatud ja sellele lähenedes käivitub helikandja,millelt kõlab salvestatud pajatusi armastatud laulja eluloost ning katkeid tema lauluvaramust.MTÜ Sauvere Arendusseltsi korraldatud pingi ideekonkursil oli kaks eesmärki: väärtustada piirkonna kuulsaid toolimeistreid ja Heli Läätse mälestust. Seetõttu oli konkursi tingimuseks Kuressaare kuursaali tooli motiiv ning pingi heli- ja valgus­installatsioon. Konkursi võitis Kevin Lausi idee, kes viis selle ka teostuseni. “Pingi metallist tugikonstruktsioon sümboliseerib orelivilesid, seljatugi ja istumispaneel on valgeks värvitud tamme­puidust,” selgitas Laes.Sauvere Arendusseltsi juhatuse liige Katrin Pihlas rääkis avamisel, et plaan Heli Läätsele pink paigaldada oli juba paar aastat tagasi. “Soovisime selle Eestile kinkida 100. sünnipäevaks, aga toona meie projekti ei rahastatud. Meie mõte jõudis riigikogu liikme Erki Savisaare kõrvu, kelle abil see nüüd teoks sai,” ütles Pihlas.Piduliku avamise aeg sätiti taotluslikult Heli Läätse ema Julia Allik-Läätse, kunagise Sauvere kooli õpetaja surma-­aastapäevale, samuti tähistab selts sellega 500 aasta möödumist Sauvere esmamainimisest.Pidulikule üritusele oli kogunenud sadakond inimest, pakuti kohvi, suupisteid, pirukaid ja torti, muusikalisi vahepalasid esitasid kohalikud noored. Sauvere kandi kultuuriloolise ülevaate oli kokku pannud Kärla rahvamaja juhataja.MTÜ Sauvere Arendusselts koondab kuue ümberkaudse küla huvid ja seltsielu ning on tegutsenud üle kümne aasta.

Sildid: Heli Lääts, Sauvere, valgus- ja heliinstallatsiooniga pink