FC Hiiumaa tõusis II liigasse

GEORG LINKOV SEN

Kui hooaja alguses seadis klubi tegevjuht Georg Linkov eesmärgiks jõuda esindusmeeskonnaga uueks hooajaks II liigasse, olid kõik lootusrikkad.Püstitatud kõrge eesmärk sundis meeskonda pingutama terve hooaja vältel, sest teada oli, et konkurendid on tugevad ning ilma võitluseta hiidlased esikohti ei saa. Enne viimast mängu olid kõik esineliku kohad veel lahtised – vaja oli nii meie õnne, vastaste ebaõnne kui kõikide heade asjade kokku­langemist.Hooaja viimases matšis võõrsil läks meie esindusmeeskond väljakul kokku FC Pocarriga, kes samuti soovis tulla III liiga võitjaks. Just see matš pidi otsustama lõplikult, kes milllise kohaga liiga­tabelis lahkub. Väga pingeline jalgpalli­lahing osutus aga tagantjärgi hoopiski n-ö treeningkohtumiseks, sest Pocarr kasutas keelatud mängijat, mis andis neile auto­maatselt tehnilise kaotuse +/– ja hiidlastele kolm punkti tabelisse lisaks.Ainuüksi sellest veel võiduks ei piisanud. Oli veel vaja, et Kernu Kadakas mängiks teise FC Hiiumaa põhikonkurendiga Rummu Dünamoga viiki ning meie õnneks seda nad ka tegid. See tulemus tagas hiidlastele väga oodatud koha II liigas, kuid hooaja alguses ei osanud keegi mõeldagi, et see koht nii keeruliselt kätte tuleb.Esikoht läänetsoonis tähendab ühtlasi seda, et mängijatel tuleb veel vähemalt üks mandrilesõit ette võtta. Kohtutakse juba sel pühapäeval, 8. novembril Elvas liigavõitjate poolfinaalis III liiga lõuna piirkonna võitja FC Elva duubelvõistkonnaga. Selle kohtumise võitja pääseb edasi liigavõitjate finaali, kus selgub III liiga üldvõitja.Klubi tegevjuht Georg Linkov hooajaga päris rahule ei jäänud: “Eesmärk küll täideti ja esikoht saavutati, kuid teekond, kuidas selleni jõuti, jättis soovida. Edaspidi peame oma mängudes olema veenvamad ja otsustavamad ning vähem lootma teiste eksimustele. Nüüd kindlasti ei tohiks uhkeks minna, sest teises liigas sellist kobistamist ei andestata.”Treener Mario Degtjov, kelle esimesed kasvandikud juba esindusmeeskonda jõudnud, ootamatu lõpplahenduse üle üliõnnelik ei olnud. “Mängime liigavõitjate turniiri ära ja peale seda anname kehale natukene rahu,” ütles ta. Detsembri lõpust aga alustavad jalgpallurid juba ettevalmistust uueks hooajaks II liigas. “Kõigil on teada, et üks liigaaste kõrgemal tuleb tublisti igas elemendis juurde panna, et sealt järgmisel aastal kohe välja ei kukuks ja poisid on uuteks väljakutseteks kindlasti valmis.”FC Hiiumaa mängis pühapäeval koosseisus Imre Riik, Silvester Ilumets, Sander Laur, Timo Vares, Kermo Platov (Hargo Liiving), Tanel Klee, Karl Johan Kastein, Ken Pähn (Kasper Elissaar), Jaagup Kopli (Georg Linkov), Holger Sepma (Rando Suuster), Kert Kütt (Andris Valk), varus Jaanus Sõmer. Peatreener Mario Degtjov, abitreener Theimo Tülp.Lõpetuseks tuleb tõdeda, et võitsime hooaja tänu meie suurepärastele toetajatele, kes ka rasketes oludes meie juurde on jäänud ja leidnud, et sporti peab jätkuvalt edasi toetama.

Kristi Linkov

MTÜ Hiiumaa Jalgpall

