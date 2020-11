Covid-19 olukorrast Hiiumaal

Koroonaviiruse levik Eestis on laialdane ja kiire. Olukord on tõsine ja nakatuda võib igal pool. Suuresti tänu meie ühisele hoolivusele endi ja teiste suhtes on hetkeolukord Hiiumaal kontrolli all.

Hoolimata langustrendis olevatest statistilistest numbritest Hiiumaal, on jätkuvalt oluline pidada kinni riigis kehtestatud piirangutest ja jätkuvalt kasutada kõiki ohutus­meetmeid: püsime haigena kodus, hoiame distantsi, kanname maski! Pingutame, et saaksime jõuludel olla oma lähedastega koos.

Sel nädalal on lisandunud kohapeale vaid üks Covid-19 juhtum, millega isolatsiooni vajavaid lähikontaktseid saarele juurde ei tulnud. Terviseameti jälgimisel on eilse seisuga 16 koroonapositiivset ja üle 40 lähikontaktse.

Nii haridusasutustes kui ka arstiabis on tavapärane koroona­viiruse levikut piirav töökorraldus. Oleme harjumas uue normaalsusega – avalikes siseruumides maskikandmine on saanud kohustuseks.

Hiiumaa info on nüüd ka Kadi raadios esmaspäevastes uudistes.

Püsigem terved,

Piret Sedrik

Hiiumaa valla kriisikomisjoni liige

