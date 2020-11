Anonüümsed ähvardajad veebikeskkonnas

Nii Covid-19 positiivse testi andnud kui ka täiesti terved inimesed, keda lihtsalt arvatakse olevat viirusekandjad, on kogenud vaimset terrorit, sh veebis. Kuidas neid selle eest kaitsta ja kas politsei saab midagi teha?

“Inimesed, kes veebikeskkondades ähvardavad teisi anonüümselt, peavad mõistma, et tegelikult ei ole see nii anonüümne ja nad on tuvastatavad ning selle eest on võimalik ka vastutusele võtta. Koroonaviiruse aeg on mõjutanud meie kõigi elu ja praegusel ajal on vajalik, et me kõik pingutaksime ja suhtuksime sellesse teemasse mõistvalt ning annaksime haigestunutele kogukonna toe. Täna on oluline igaühe panus Hiiumaal viiruse leviku takistamiseks, et inimesed ise teeksid kõik selleks, et nad püsiksid terved!”

Moonika Raudsepp

Kärdla politseijaoskonna juht

Sildid: ähvardajad, veeb