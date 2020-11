Amet parvlaevade sügisest sõiduplaani ei tihenda

Oktoobris saatis vallavalitsus maanteeametile kirja, milles sooviti, et Hiiumaa liini sõiduplaani tihendataks. Sel nädalal tuli vastus, milles ameti ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamson nõustus, et Rohuküla-Heltermaa liinil on üleveetavate sõidukite arv kasvanud. Sügisese sõiduplaani tihendamise asemel soostus amet lisama vaid üksikuid reise.

Williamson viitas, et augustikuu veograafikuid tihendati 23 reisi võrra, septembris oli laevast mahajäämisi vaid 17.–18. september tormi tõttu ja mitmed graafikujärgsed reisid jäid tegemata. “Esimesel võimalusel tehti reisid järgi ja lisati ka mõned lisareisid, et kõik sõidukid saaks üle veetud,” märkis ta. Oktoobris seevastu oli ameti andmetel reedeti ja pühapäeviti laevast mahajäämisi minimaalselt. Ja kuigi oktoobrikuu viimasest nädalast on sõiduplaan hõredam, jäi ka sel nädalavahetusel reisidest maha ainult üks auto.

“Vaadates eelnevate nädalate statistikat, on näha, et peamine kitsaskoht on reedeti ajavahemikul kella 16 kuni kell 20.30 Rohukülast väljuvate reiside puhul. Graafikut aga saaks tihendada enne kella 16, kui nõudlus on väikesem ja graafikujärgsetel reisidel vabu sõidukikohti piisavalt,” tõi ta välja.

“Arvestades asjaolu, et mahajäänud autode arv oli 44. nädalal minimaalne, et graafikut saaks tihendada ainult siis, kui nõudlus on väiksem ja arvestades koroonaviirusest tingitud teadmatust, ei pea me vajalikuks pikemaajalist lisareiside graafikusse lisamist,” oli vastus eitav.

Leevenduseks soostus amet lisama graafikusse üksikuid lisareise, millest kaks toimusid Hiiumaa ralli ajal. Järgmiste lisareiside ajaks pakkus amet jõulud ja aastavahetuse ehk 22. detsembri ja 3. jaanuari.

