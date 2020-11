Aasta puitehitise projekteeris Molumba

Tõnu Tunnel

Reedel kuulutati välja tänavuse aasta parim puitehitis, mis on Saue vallamaja.Hoone arhitektid on Karli Luik ja Johan Tali arhitektuuribüroost Molumba, kes said 2000eurose peapreemia. Sama büroo ja samad autorid võitsid 2018. aastal konkursi, millega Hiiumaa vald otsis arhitektuurset lahendust uuele spordikeskusele.Täna keskpäeval pannakse 8,15 miljonit eurot maksvale spordikeskusele nurgakivi.





Sildid: parim puitehitis, Saue vallamaja