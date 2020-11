Aasta isa 2020: Meid armastati ja hoiti

Siim Lõvi /ERR

Tallinnas Estonia kontserdisaalis toimunud isadepäeva kontserdil kuulutati tänavuseks aasta isaks Arvo Tuvikene.Kontserdil peetud kõnes ütles Arvo Tuvikene(pildil), et temal ja ta vennal oli õnn kasvada peres, kus neid armastati ja hoiti. “Kahjuks ei näinud ma ühte vanaisa ja vanaema, kuid minu lastel ja pojapojal on väga vedanud, nad on näinud eelnevaid sugu­põlvi,” ütles ta.Aasta isa kinnitas, et tema isa oli talle suureks ees­kujuks ning ta on püüdnud lastele samu väärtusi edasi anda.Arvo Tuvikene on nelja lapse isa ja Eesti üks tuntumaid kalateadlasi, kes teadustööga tegelenud 43 aastat. Alates ülikooli lõpetamisest on ta töötanud Võrtsjärve limnoloogiajaamas ning koos abikaasa Leaga on nad Eesti Maaülikooli teadurid. Arvo peamine uurimissuund on kalade füsioloogia ning ta tegeleb palju ka teaduse populariseerimisega, tema juhendamisel on teadus­kraadini jõudnud kümned noored loodusteadlased. Lisaks mängib ta kahes orkestris klarnetit.2019 valiti aasta isaks kahe lapse isa Arvi Karotam, aasta varem 12 lapse isa Einart Kask.

