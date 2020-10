Vanajumala selja taga, maskiga

Esmaspäeval tuli kokku kriisikomisjon. Kas see tähendab, et oleme jälle kriisis?

Õnneks mitte. Kohalikke koroonakoldeid Hiiumaal endiselt ei ole ja kokkusaamise mõte oli tagada valmisolek uueks laineks, kui see peaks meid tabama.

Kevadine kogemus on kindlasti meid kõiki tugevamaks teinud. Hirm haiguse ees on ehk pisut vähenenud ja paaniliselt toitu varuma enam ei pane. Samas on teatavad piirangud ja ennetavad meetmed saanud normaalseks osaks meie elust. Peseme rohkem käsi, saame omavahel vähem kokku ja kui mõni üritus jääb ära, mõistame, et see on meie heaks. Ainus, mis veel harjumist vajab, on maski kandmine. Kevadise eluseisaku kordumist ilmselt keegi ei taha ning loodetavasti oleme valmis selle nimel ettevaatlikumad olema.

Meil on vedanud ja oleme jälle justkui vana­jumala selja taga, aga kui muutume hooletuks, ei see selg meid siis päästa.

Nii et julgesti kinnises ruumis mask ette – me ei naera su üle – hoopis täname!

2. oktoober 2020