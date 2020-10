Tennisehalli rahastusotsus tehtud

Eelmisel nädalal allkirjastas riigihalduse minister Jaak Aab otsuse COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevuste toetuseks. Teiste seas eraldati Hiiumaa vallavalitsusele 1,2 miljonit eurot Kärdlasse Põllu tänavale kerkiva Hiiumaa spordikeskuse teise etapi ehk tennisehalli rajamiseks.

Septembris teatas kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Sits, et ministeerium on valmis teise etapi töid toetama veel 300 000 euroga ja valmisolek on ka järgmiste etappide ehituse rahastamiseks.

Spordikeskuse teise etapi tööd juba käivad ja leping ehitajaga on sõlmitud. Tulenevalt esimese etapi hankes kirjas olnud võimalusest, et hanke võitja saab jätkata ka teise etapi töödega, jätkab objektil senine peatöövõtja OÜ Ehitus5ECO.

Valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ütles lehele, et kokkulepe ehitajaga oli väga oluline, kuna nii ehitaja kui valla huvi oli koostööd jätkata. “See väljendus selles, et läbirääkimised olid võrdsed ja mõistlikud – me mõlemad saime aru, et see on meie mõlema jaoks vajalik.”

