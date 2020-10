Teise laine kaheksas viirusekandja

Laupäeval lisandus Hiiu maakonda üks Covid-19 viiruse kandja. Valla kriisikomisjoni aseesimees Piret Sedrik ütles, et Covid-19 positiivsete Hiiumaa statistikasse lisa toonud isik on taas n-ö registrijärgne juhtum ega ole terviseameti kinnitusel lähiajal Hiiumaal viibinud.

See on alates augustist koroonaviiruse nn teises laines kaheksas Hiiumaa elanikeregistris kirjas olev viirusekandja. Eelmise positiivse proovi andis hiidlane 14. oktoobril, enne seda 13. oktoobril ja 8. oktoobril, septembris oli kolm nakatunut ja augustis üks.

Kevadise esimese haigestumislaine ajal registreeriti Hiiumaalt kokku 12 nakatunut, kellest üks suri. Seega on aasta algusest praeguseni positiivse proovi andnud 20 Hiiumaa elanikeregistris olevat isikut.

Kas lõppenud koolivaheaeg ka mõne nakatunu saarele tõi, selgub paari nädala pärast – koroonaviiruse peiteaeg on kümme päeva kuni kaks nädalat – nii pikka karantiiniaega soovitatakse ka haiguskahtlusega isikutele.

Sildid: COVID-19