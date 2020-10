SL arendusjuht: Kaldarambid valmivad tähtajaks

Aprillis sõlmis AS Saarte Liinid kahe, uute parvlaevade jaoks sobiliku kaldarambi ehitamiseks lepingu Insenerehituse ASiga.Ehitustöid jälgides tundub, et Rohuküla sadama kai number 7 juures on kaldarambi ehitusjärg märksa kaugemal kui Heltermaal.ASi Saarte Liinid arendusjuht Jalmar Jõksi kinnitas siiski, et mõlemad uued kaldarambid valmivad tähtajaks, mis on jaanuari algul. “Heltermaa sadama kai number kolm ja Rohu­küla sadama kai number seitse rekonstrueerimishanke ehitustööd lõpetatakse lepingujärgseks tähtajaks,” ütles Jõksi.“Eriolukorra tõttu alustati Heltermaa sadama kai ümberehitustöödega planeeritust veidi hiljem, samuti on sealse kai uute konstruktsioonide ehitustööd mahukamad,” selgitas arendusjuht Heltermaa kaldarambi aeglasemat ehitus­tempot. “Praeguse seisuga lõpetatakse kai rekonstrueerimis­tööd ka Heltermaal lepingujärgseks tähtajaks.”Rohukülas pannakse juba kokku kaldarampi, mis valminuna kaalub üle 50 tonni. “Kaldarambi tehases valmistatud detailid ehk sektsioonid tuleb kohapeal kokku monteerida ja seejärel tõstetakse kaldaramp paika,” selgitas Jõksi.Heltermaal betoneeritakse praegu rambi aluste talasid, juba on paigaldatud terastorusidemed, mis tagavad mere kohale ulatuvate betoontalastike jäikuse. “Need on need jämedad kollased torud,” selgitas Jõksi.Lepingu sõlmis AS Saarte Liinid 2. aprillil ja selle täitmise tähtaeg on 6. jaanuar, lepingu kogumaksumus ilma käibemaksuta 1,94 miljonit eurot.

Sildid: AS Saarte Liinid, kaldarambi ehitamine