Saarlaste rahulolu alla keskmise

Rahandusministeeriumi jaanuaris korraldatud Eesti elanike rahulolu-uuringust selgus, et pooled küsitletutest on rahul oma kodukoha juhtimise ja arengutega. Hiiumaa vald oli üks omavalitsusest, mille elanike rahuolu oli kõrge. Veel rohkem olid oma koduvalla juhtimise ja arenguga rahul vaid Muhu valla elanikud. Eelmises Hiiu Lehes avaldatud selleteemalises artiklis Saaremaa kohta käivaid numbreid välja toodud polnud. Kui paljud saarlased on rahul oma kodukoha juhtimise ja arengutega, uurisime artikli autorilt, ministeeriumi andmeanalüütikult Ats Aasmaalt. Ta selgitas, et rahulolu määra saab välja tuua kahes kategoorias – rahuolu valla juhtimisega ja rahulolu valla üldise arengusuunaga. Toome ära vastavad numbrid, mis on üsna kõnekad.

Juhtimine:

Hiiumaa – 69% on rahul, 21% ei ole rahul ning 10% vastajatest ei osanud öelda.

Saaremaa – 40% on rahul, 34% ei ole rahul ning 26% vastajatest ei osanud öelda.

Üldise arengusuunaga rahulolu:

Hiiumaa – 68% on rahul, 18% ei ole rahul ning 14% vastajatest ei osanud öelda.

Saaremaa – 41% on rahul, 29,5% ei ole rahul ning 29,5% vastajatest ei osanud öelda.

