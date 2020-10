Rõõm lastest

Jagasin oma sotsiaalmeedia kontol hiljuti kaht videot. Jagan neid suhteliselt harva, aga rõõm meie, Hiiumaa lastest oli nii suur, et ei saanud jagamata jätta.

Tundmatuseni muutunud ja hiljuti avatud Kärdla keskväljakul oli reede õhtul nii palju rõõmsas tujus lapsi rataste, tõuksidega, jalgsi. Kes sõitis, kes jooksis, kes ronis. Üks lahe kutt pani musa mängima ja tantsis väga ägedalt.

See on nii suur ja rõõmus muutus, võrreldes vana väljakuga, kus valitsesid manööverdavad autod ja lastel polnudki ruumi rohkem olla, kui istuda vanas raudkividest bussikas.

Autodelgi on uuel väljakul piisavalt ruumi. Lapsed aga tunnevad end turvaliselt ja mõnusalt neile mõeldud väljakuosal, kus rohkelt liikumisvõimalusi.

Teise video postitasin Käina huvikooli ABBA kontserdilt. Lihtsalt võrratu, kuidas kõik huvikooli õpilased ja õpetajad selles vahvas ja värvikas etenduses kaasa lõid. Laulud-tantsud, kostüümid ja lava­kujundus, diskopalli sära ja värviline valgus – no ägedalt tehtud! Kultuuri­keskuse juhi Ly Meldorfi idee, muusikaõpetaja Olesja Voronjuki ja tantsuõpetaja Helgi

Taelma juhendamine ning meie laste teostus.

Ja siis küsib keegi pahural häälel – aga miks on keskväljaku bussipeatuse pingi iste nii kõrge ja kas koroonaohtu enam ei olegi?!

Mis ma oskan vastata.

Käinas oli koos ainult oma koolipere – õed-vennad-emad-isad-vanavanemad. Kaugeimad külalised olid Kõpust. Hiiumaal koroonat veel pole – usun, et nii rõõmsasse punti ta tulla ei julgenudki.

Ja keskväljak on madalaid pinke täis – olge lahked, võtke istet ja nautige meie laste rõõmu. Kui bussiaeg käes, jalutage üle tee ja astuge bussiuksest sisse. Sõit on tasuta.

Harda Roosna

Peatoimetaja

20. oktoober 2020