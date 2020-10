Raplamaal said ema ja kolm last vingumürgituse

Eile hommikul kella 10 ajal teatati häirekeskusele, et Rapla vallas Vaopere külas said kuuelapselise pere kodus vingumürgituse ema ja kolm last. Kiirabi toimetas kõik pereliikmed haiglasse.Päästjate hinnangul imbus vingugaas perekonna elu­ruumidesse ahjust, mille siiber pärast kütmist liiga vara suleti. Elamus puudusid nii suitsu- kui ka vingugaasi­andur.





