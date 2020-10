Palju toredaid koolipäevi

Selleaastase õpetajatepäeva tegi Hiiumaa jaoks eriti päikseliseks meie esimene laureaat aasta õpetaja galalt – Iris Degtjov pärjati aasta tugispetsialisti tiitliga. Palju õnne!

Loodetavasti said kiitust ja tunnustust ja lilli ja häid sõnu eile kõik meie õpetajad – te olete seda väärt!

Aasta algul soovisid õpetajad, et sel aastal saaks rahulikult koolis käia. Kevadine koduõpe oli ränk kogemus ja galal tänas minister Mailis Reps kõiki õpetajaid selle pingutuse eest veelkord.

Aitame siis nüüd kõik koos sellele kaasa, et õpetajad ja õpilased saaksid sel aastal koolis edasi käia ja käitume vastutus­tundlikult.

Terviseameti ettevaatusabinõude soovitused on võrreldes kevadega muutunud ja leebemad. Kui kevadel soovitati tihti käsi pesta ja desinfitseerida, siis nüüdseks on soovituste hulgas esikohale tõusnud rahvarohkete kohtade vältimine ja maski kandmine.

Parvlaev, buss ja lennuk kuuluvad kindlasti rahvarohkete kohtade alla, kus nii enda kui teiste heaks tasub katta pool oma näost maskiga.

Sellepärast tegi murelikuks, et “reedeõhtune seitsmene praam” oli puupüsti rahvast täis, maski aga kandis vaid paar inimest. Tõsi küll, distantsi püüti hoida nii palju, kui see võimalik oli. Lapsed unustasid ka seda teha – äkki õpetajad räägiksid lastele, miks see on väga vajalik, kuigi lapsed põevad kergelt?

