Oktoobrikuuks avati pealinnas Hiiumaa Saatkond

Reedel avati Tallinnas Telliskivi Loome­linnakus Hiiumaa Saatkond, nagu mullu osalevad hiiumaised toidutootjad ja käsitöökunstnikud ka jõuluturul, aga mitte pealinnas.MTÜ Hiiumaine Toit juhatuse liige Kaja Antons ütles avamisel, et pood seati üles ühe päevaga ning see on suure­pärane näide täiuslikust meeskonnatööst, kus igaüks täitis oma rolli – nii sündis mõnus ja hubane interjöör.





Sildid: Hiiumaa Saatkond, Telliskivi Loome­linnak