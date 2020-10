Mõlemas suunas kasulik

Hiiumaa visiidil käinud EKRE esimees, rahandusminister Martin Helme tegi teist­suguse valiku kui mitmed teised ministrid. Ei ta käinud saare suuremates keskustes n-ö hääli kogumas, ei trüginud helikopteriplatsi linti lõikama, vaid läks sinna, kus olukord kõige kehvem, Kõrgessaare osavalda.

“Eks need maakondlikud külastused peaksid töötama mõlemas suunas kasulikult,” ütles Martin Helme. Ja ei häbenenud tunnistada, et pikaajalise tallinlase ja viiendat põlve linlasena peab ta ennast võimalikult palju harima kohaliku elu teemadel, “et see oleks mulle sisend erinevate otsuste ja plaanide tegemisel, kui me riigikogus istume”.

Viskoosa varemeid ja lagunevaid korter­maju on vaatamas käinud teistegi erakondade ministrid. Keskerakondlasest riigi­halduse minister Jaak Aab näiteks. Ja sealt sündis ka väga mõistlik KredExi korter­majade renoveerimise toetusmeede, milleni Kõrgessaare kandi pooltühjade kortermajade viimsed elanikud paraku ei küündi. Muide, Kärdla keskväljaku pidulik avamine on juba 4. novembril ja osaleb ka minister Jaak Aab. 13. novembril aga pannakse nurgakivi Hiiumaa spordikeskusele ja seal on linti lõikamas erakond Isamaa kultuuriminister Tõnis Lukas, kes eelnevalt saarel samuti tiiru tegi.

Kolmapäevase EPL arvamusküljel ütles arvamus­toimetaja Lennart Kräämer: “Reformi­erakonna viimane 11aastane valitsemisperiood päädis ühiskonna rebenemisega kaheks lepitamatuks pooleks, nimetagem neid lihtsustatult liberaalideks ja konservatiivideks.”

Teine lõhe jooksis ääremaade ja keskuste vahel ja seda lõhet sai eriti tunda Hiiu maakond. Nüüd on siinne areng otsekui paisu tagant pääsenud.

Ja see on mõlemas suunas kasulik.

9. oktoober 2020.