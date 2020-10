Mees ähvardas elukaaslast

Päeva rosin

“Me oleme 20 aastat kogunud raha maa­ilma ühe viletsama tootlusega fondidesse ja me oleme selle eest maksnud maailma üht kõrgemat tasu. Nüüd, kui rahva poolt valitud riigikogu tahab seda muuta, siis järsku öeldakse, et see ei ole põhiseaduspärane. See tundus mulle nii absurdne, et kelle jaoks see põhiseadus siis on, kui ta inimest ei kaitse.”

Indrek Neivelt oma hämmingust seoses presidendi taotlusega riigikohtule, kuulutada pensionireform põhiseadusega vastuolus olevaks. 21. oktoober 2020.