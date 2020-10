Kuidas lusitaanlastest lahti saada

Lugupeetud hiidlased, kuna meil on ikka veel Lusitaania teetigusid, siis pakun nendest lahtisaamiseks järgmist moodust. Kui aias tigusid korjate, siis selle asemel, et käia ringi raske kuumaveeämbriga, pange ämbri põhja hoopis 10sentimeetrine soolakiht. Iga tigu raputage ämbris kohe soolaga kokku ja siis vaadake, varsti on sool ämbris punane ja teod surevad.





Sildid: Lusitaania teetigu