Kõrgessaare tankla ehitus algab sel aastal

Eelmisel nädalal allkirjastasid osavallavalitsus ja Hiiumaa tarbijate ühistu Kõrgessaare tankla rajamiseks investeerimis­toetuse lepingu. Kauaoodatud tankla sai ehitus­loa 1. oktoobril ning rajama hakkab seda AS Jetoil, mis omakorda sõlmis lepingu ühistuga. Ettevõtte juhatuse liige Sander Kopli ütles Hiiu Lehele, et ehitaja on välja valitud ja töödega alustatakse veel sel aastal. “Enam ju mingeid takistusi pole,” märkis Kopli.

Tankla on projekteeritud maapealse tanklana, kus saab osta kolme liiki kütust: bensiin 98, bensiin 95 ja diiselkütus. Algselt oli plaanis luua ka gaasi tankimise võimekus, kuid mitmetel põhjustel, nagu vähene gaasiautode hulk saarel ja väiketankla ohutus, sellest loobuti.

Kõrgessaare tankla ehitus on veninud pikka aega, algselt loodeti see valmis saada juba sel varasuvel. Kui suvel põhjusi uurisime, ütles tarbijate ühistu juhataja Kaja Antons, et kuna Coop Eesti ja kütusefirma Alexela on teinud pikka aega head koostööd, loodeti, et Kõrgessaare tankla on valmis rajama Alexela.

Tankla kerkib ühistu Kõrgessaare kaupluse kõrvale ja kuigi kaupluse klientide arv ja käibe kasv eelmisel aastal oli hea, tervelt 9 protsenti, pidas suurfirma seda ilmselt liiga väikeseks, oletas Antons.

Seejärel tehti koostööettepanek ASile Jetoil ning tankla rajamiseks otsustati sõlmida vajalikud lepingud.

Sildid: ehitus, Kõrgessaare tankla