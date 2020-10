Koertest ja inimestest 3

Nojah, kes muu peale minu sellest teemast kirjutaks. Olen ikka Bobik, endiselt arvamusliider. Raske on mu töö, raske, aga pole parata, tuleb kirjutada.

Mina ei saa aru sellest inimeste poliitikast, näiteks parem- ja vasakpoolsusest. Ja keskel peaks veel mingi kere olema. Noh, kusagil peavad ju need va soolikad ja muu selline ka olema. Või on need ka poolitatud? Oi, tegin kogemata käpaka sõnas “kere”. Vahetasin selle sõna esimese ja teise tähe ära, aga õnneks Minu Inimene parandas, et see viga lehte ei läheks. Inimene ütles, et mõni tegelane võiks sellise vea pärast pahaseks saada.

Koerad on tavaliselt ikka nelja käpaga maa peal. Kuidas inimesed saavad ainult parema või vasaku poolega hakkama, ei tea. Noh, siis on ju kaks ühe poole jalga, pool pead, üks silm, üks kõrv, pool nina. Tervikut ei ole, sest need va pooled ei saa tihtipeale kokkuleppele. Noh, ja ega nad ise ka ei taipa, kes on milline pool ja millised käpad peaksid keret kandma. Ega see va kere ilma käppadeta ju ei liigu. Seda ma igatahes tean.

Vanasti, tsaariajal, olevat sõjaväkke võetud poistel seotud ühe jalatsi külge heinad, teise külge õled. Nojah, et kui pidi marssima, siis ohvitser kamandas: “Heinad, õled!” Tol ajal muidugi vene keeles. Noh, et nekrutid aru saaksid, kumma jalaga tuleb astuda. Neil oli jalgu vist ikkagi kaks. Nojah, ega sõjaväes ju ühe jalaga hakkama saakski. See selleks, aga koera jaoks on üks põhk kõik, olgu heinad või õled.

Olen mõelnud, miks inimesed ei käi nelja jala peal nagu normaalsed loomad. Nojah, ega nad siis ei oskakski kõndida. Tuleks ju iga jala külge midagi siduda. Õnneks seisavad mõned inimesed endiselt kahe jalaga maa peal. Nojah, neil on seisukoht.

Aga milleks on inimestel poliitikuid vaja, ei tea. Noh, nood mõtlevad igasugu asju välja, söödavad need inimestele ette ja inimesed arvavad, et neil tuleb siis nende asjadega tegelda. Näiteks see, kas tuleks põhiseadusse kirjutada, mis on abielu. Loomad teavad neid asju vaistlikult. Näiteks, minu sugulased hundid pidavat enamasti paarilisele truud olema, aga inimesed ise ju vahetavad paarilisi. Eks koerad vaatavad ju ka, kuidas eluga hakkama saada. Igatahes Vikipeedias on kirjas, et koer on sotsiaalselt intelligentne loom.

Üks asi veel. Mõned inimesed kujutavad, noh, näiteks piltidel koeri isastena ja kasse emastena. Andke andeks, aga kas tobedamat asja annab üldse välja mõelda. Üks va isakass võib olla isasem kui kõik enda arust isased inimesed kokku. Noh, mitte et kõutsid mind huvitaksid, aga kutsikana sain ühe sellise käest tappa.

Inimesed, kui hakkate põhiseadust muutma, pange need isakassid ka sinna kirja. Noh, et nad ei tohi väikesi koera­kutsikaid peksta.

Aga, kui inimesed nii väga tahavad, kirjutagu kõik asjad põhiseadusse. Teised seadused võib siis tühistada ja põhiseadusest saab selline paks ja raske raamat, et seda ei jaksa keegi tõsta ega jõua lugeda.

Lehelugejatel võib nüüd ehk tekkida küsimus, miks ma Oma Inimese puhul alati suurtähti kasutan. Ma ju võtsin ta endale, et ta mind söödaks ja sügaks. Ja me mõistame teineteist. Kui inimene ja koer. Veel üks täiendus põhiseadusse.

BOBIK

arvamusliider ja kõigest hoolimata inimeste parim sõber

