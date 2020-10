Kärdlas saab teha tasulisi koroonateste

Endiselt saab COVID-19 teste anda Kärdlas, Hiiumaa haigla polikliiniku juures nn drive-in meetodil ehk proov võetakse autos istujalt. Testimisele suunab perearst haigusnähtude korral.

Eelmisest nädalast lisandus Põhja-Eesti Regionaalhaigla toel tasulise testimise võimalus. Tasulise testi tegemiseks on vaja eelnevalt ühendust võtta Hiiumaa haigla registratuuriga ja sealt selgitatakse lähemalt, mida ja kuidas teha. Hiiu Lehele öeldi, et vaja on täita üks paber, mille täitmiseks tingimata kohale tulema ei pea, selle saab täita ka testimisel autos. Haigla saadab testi laborisse ning seejärel laekub testitava meilile testitulemus ja arve. Haigla registratuur on avatud igal tööpäeval kella 8–16ni, telefoni teel saab ühendust numbril 462 2795.

Teste tehakse kolmel päeval nädalas, esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti.

Hiiumaa valla kriisi­komisjoni aseesimees Piret Sedrik ütles Hiiu Lehele, et neljapäeval COVID-19 positiivsete Hiiumaa statistikasse lisandunud juhtum on registrijärgne – isik elab Harjumaal ja Hiiumaal viibinud ei ole. Nädalavahetusega uusi juhte ei lisandunud ja praeguseks on aasta algusest Hiiumaalt kirjas 17 COVID-19 juhtu. Hiiumaa haigestumus­näitaja 100 000 elaniku kohta on praegu 10,47 ehk Eesti üks madalamaid. Kõrgeim on see näitaja praegu Ida-Viru maakonnas – 146, Võru maakonnas 50,8 ja Harju maakonnas 48,1. Madalaim on haigestumus­näitaja Järva maakonnas – null.

