Kärdla ajalugu läbi ajalooliste kaartide

Kärdla on oma rahvastiku­arengus elanud läbi nii paremaid kui halvemaid aegu. Väikesest rootslaste külast on saanud Hiiumaa pealinn.Ajalooallikates on Kärdlat esmakordselt mainitud 1564. aastal, mil seal elas 24 rootsi perekonda. Läbi kõikide ajalootormide – sõjad, näljahädad, katk – küla siiski kasvas: 1782. aasta hingerevisjoni andmetel elas seal peagu 350 hinge, 178 meest ja 169 naist, olles nii ka Pühalepa kihelkonna suurim küla.





Sildid: Kärdla, rootslaste küla