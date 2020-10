Ka omanikuga peaks rääkima

Kärdla osavald kutsus oktoobris kaasa rääkima Keskväljaku tulevase jõulukaunistuse üle, oma arvamuse saatis osavallale 19 kodanikku. Populaarseim ettepanek oli, kaunistada selgi aastal kaupluse Reko ees kasvav kuusk. Nii saatiski vald välja teate, et Kärdla osavald ehib jõuluajaks kontoritarvetega kaupleva Reko kuuse. Kärdla jõulupuul süüdatakse advendiküünlad 29. novembril ja sündmuse korraldab Kärdla kultuurikeskus. “Idee just Reko poe ees kasvav kuusk kaunistada on aga varasematelgi aastatel sotsiaalmeedias arutlusel olnud. Linnakodanikud on leidnud, et miks peab igal aastal metsast kuusepuu maha raiuma, kui Keskväljaku ääres ilus kuusk juba kasvab,” seisab valla teates.

Tahtsime ka Hiiu Lehte kirjutada toreda väikese uudise sellest, kuidas üks kuusk jälle kasvama jääb ja jõulutuledesse ehitakse elav kuusk.

Küsisin ka kaupluse omaniku Koit Remmel­koore kommentaari ja sain üllatava vastuse, et temaga pole sellest keegi rääkinudki. Ometi kasvab kuusk tema kinnistul.

Eriti üllatav oli, et ka siis, kui Keskväljaku ehitust alles planeeriti, ei märganud keegi, kust tema kinnistu piir jookseb. Remmelkoor rääkis, et tema kinnistule joonistati liumägi ja korvpalliplats. Viga märgati ja parandati alles siis, kui ta ise küsima läks, miks nii.

