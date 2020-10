Hiiumaa moodsaimast farmist tuleb Saaremaa Piimatööstuse mahepiim

Nii palju pole Hiiumaale kunagi reisitud kui lõppenud suvel. Üha enam inimesi leiab siia tee, et nautida rahu, vaikust ja erilist tunnet, mida see maagiline saar pakub.Hiiumaa võlu on puhas ja puutumatu loodus, mida jagub UNESCO biosfääri programmi alasse kuuluval piirkonnal rohkelt. See kõik on loonud suurepärase eelise mahepõllumajanduseks – just siit kogub Saaremaa Piimatööstus mahepiima.





Sildid: mahepiim, mahepõllumajandus, Mati Vallikivi