Hiiumaa kestlike reisisihtkohtade esisajas

TIIT MARAN

Kolmapäeval avalikustas rahvusvaheline säästvat turismi arendav organisatsioon Green Destinations (Rohelised Sihtkohad) paigad üle maailma, mis valiti kestlike sihtkohtade TOP100 nimekirja. Eestist pääsesid sinna kõik taotluse esitanud sihtkohad: Hiiumaa, Saaremaa, Lahemaa, Järvamaa, Tartu, Pärnu ja Rakvere.EASi turismiarendus­keskuse direktor Liina Maria Lepik ütles, et Eestil on oluline jõuda maailma turismi kaardile rohelise sihtkohana ja kasutada selleks ära kõiki rahvusvahelisi arendus- ja turundusvõimalusi.“Uuringud näitavad, et massiturism on üha nega­tiivsema maiguga nii sihtkohtadele kui ka külastajatele: massiturismi mainega ei soovi ükski paik olla ning sinna ei soovita ka reisida – iseäranis pärast kriisi, kus reisimine ja selle mõjud on paljude reisihuviliste väärtus­hinnangutes ümber mõtestatud,” selgitas Lepik.TOP100 hulka valimiseks pidid sihtkohad esitama konkursile edulood, mis oleksid rahvusvaheliselt eeskujuks ning kirjeldama olukorda 30 valdkonnas, mis puudutavad kestlikku arengut.Hiiumaa tõi välja hiiu murde taaselustamise, alates õpikute kirjutamisest ja lõpetades “Mamma lugude” lavaletoomisega, samuti Euroopa naaritsa populatsiooni taastamise saarel.Saaremaa edulooks oli muusikafestival “I Land Sound”, mis suutis alternatiivsete lahendustega hoida prügiks muutumast sadadel tuhandetel plastnõudel.Kevadeni analüüsivad nime­kirja pääsenud siht­kohad ülejäänud 70 kriteeriumit, et pälvida mais 2021 Green Destination Award tunnustus. Siis valitakse ka Good Practice Story võitjad.

Sildid: reisimine, siseturism