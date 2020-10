Hea Sõna auhinna sai Eve Rohtla

Siim Lõvi / ERR

Eesti naistoimetajate ühendus tunnustas Hea Sõna au­hinnaga ajakirjanik Eve Rohtlat. Koroonaviiruse eksitamiseks anti auhind, Leonhard Lapini teos “Hea Sõna” kolmapäeval üle Kadriorus Luigetiigi saarel.“Mind on elus tunnustatud küll, aga kolleegide hea sõna on kulda väärt. Kui saad kiita teistelt ajakirjanikutööd tundvatelt inimestelt, siis sellel kiitusel on eriline kaal,” ütles Eve Rohtla, kes praegu on ajakirja 60+ peatoimetaja.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Eve Rohtla, hea sõna