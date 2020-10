Haldrekarahult leiti vanad mündid

Hiiumaa muuseum

Meri annab ja meri võtab. Sellel korral andis meri tagasi kord juba võetud asja. Nimelt oli sügistormidega Haldrekarahult välja tulnud esmapilgul üks suur tükk puitu, mille Orjaku kalurid eemale vedasid, kuna taoline detail võiks kujutada ohtu väiksematele alustele.Hilisemal uurimisel selgus, et tegemist on puitlaeva kiilsoniga, mis on ligi 11 meetrit pikk ning pärineb tõenäoliselt poole suuremalt laevalt. Kiilsoni sees oli ka üks ava masti kinnitamiseks ning seal oli vana tava kohaselt ka kaks metallraha, mis imekombel kõikidest vintsutustest hoolimata oma algses asukohas alles.





Sildid: Haldrekarahu, münt