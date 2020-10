Gümnaasium kutsub põhikoole konverentsile

Inglise keele õpetaja Milvi Tikka on alates 1999. aastast ehk enam kui 20 aastat jutti kirjutanud ja juhtinud rahvusvahelisi haridusprojekte “selleks, et laste silmad säraks”. Algul koos kunagise Kärdla ühisgümnaasiumi tollase õppealajuhataja Diana Liivatiga, viimased kuus aastat koos Hiiumaa gümnaasiumi õppejuhi Maris Nõmmik-Kärtneriga.Milvi Tikka nentis, et ülevaade, mida teevad projektide põnevas maailmas saare teised koolid, neil seni puudub, aga seda oleks väga huvitav teada saada. Nii korraldabki Hiiumaa gümnaasium kolmapäeval,7. oktoobril kooli auditooriumis temaatilise konverentsi “Projektitöö Hiiumaa koolides”. Konverents algab kell 10 ja osalema on kutsutud saare kõikide põhi­koolide esindused. Tikka ütles, et kahjuks pole kõik koolid enda osalemisest veel teada andnud, kuupäev aga muudkui ligineb.Gümnaasiumi õppejuht Maris Nõmmik-Kärtner ütles kolma­päeval, et seni on oma osalemist konverentsil kinnitanud Kärdla põhikool ja Lauka põhikool.

Sildid: haridusprojekt, Milvi Tikka