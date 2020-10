Estonia täiendava uurimise ettevalmistus jätkub

Valitsus otsustas eilsel kabinetinõupidamisel jätkata parvlaev Estonia täiendava uurimise ettevalmistamist, sh konsultatsioone Soome ja Rootsiga.

Peaminister Jüri Ratase sõnul peab valitsus vajalikuks uurida täiendavalt parvlaeva Estonia, seoses nädala algul avalikustatud infoga varem dokumenteerimata vigastusest laevakeres. “Jätkame tööd, et saaksime koostöös Soome ja Rootsiga vastused kõigile küsimustele, mis on uue info valguses tekkinud. Meile on äärmiselt oluline, et täiendav uurimine oleks sõltumatu, läbipaistev ja usaldusväärne,” ütles peaminister.

Ratas rõhutas, et täiendav uurimine peab toimuma, lähtudes varasemast tööst Estonia huku uurimisel ja kooskõlas 1995. aastal sõlmitud Estonia hauarahu lepinguga.

Riigisekretär andis tänasel kabinetinõupidamisel valitsusele ülevaate sõltumatu ja erapooletu uurimise ette­valmistustest. Valitsus andis välisministeeriumile ülesande konsulteerida seejuures Soome ja Rootsi ametivõimudega. Juba varem on valitsus otsustanud, et uus uuring tuleb nendega koostöös läbi viia.

Riigikantseleile andis valitsus ülesande teavitada valitsuse otsusest hukkunute lähedasi esindavaid Eesti organisatsioone ning kuulata ära nende ettepanekud.

Valitsus jätkab uurimise ettevalmistuste üle arutelu järgmisel nädalal.

Discovery voogedastusplatvormil esmaspäeval avalikustatud dokumentaalfilmis näidati mullu septembris filmitud kaadreid, mis kujutavad seni dokumenteerimata vigastust laevakeres. Laeva parempoolses pardas on vähemalt nelja meetri kõrgune ja 1,2 meetri laiune vigastus, mida varem pole fikseeritud.

Sildid: Estonia, uurimine