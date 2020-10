Ei olnudki Potjomkin?!

Hiiumaa valda tuleb õnnitleda ja mitte ainult äsjase sünnipäeva puhul. Õnne saab soovida ka rahandusministeeriumi küsitlustulemuste puhul.

Tänavu jaanuaris läbi viidud küsitlusest selgub, et Hiiumaa vald, koos Kiili ja Muhu vallaga on väga positiivselt pildil.

Enam kui kaks kolmandikku küsitletud Hiiumaa valla elanikest on rahul valla juhtimisega ja arengutega, enam kui pooled on rahul kaasamisega valla arengute planeerimisel.

Kaasamise kohapealt tulevad kohe meelde vallavalitsuse korraldatud küsitlused, kaasav eelarve, koolilaste ja valla-

elanike kaasamine keskväljaku ja põhikooli projekteerimise käigus, vallavalitsuse külaskäigud valla ettevõtetesse, arengukava koosolekud ja MTÜde kohtumised osavaldades. Samuti osavallakogud, kus soovijad saavad kaasa rääkida.

Kolm aastat tagasi, haldusreformi järel süüdistati Hiiumaa valda, et jätsime osavallad alles ja midagi justkui ei muutunudki. Potjomkini küla tegite! – näidati hiidlaste poole näpuga.

Tundub, et midagi tegime siiski õigesti, et vallaelanikud nüüd rahul on. Kuigi muhulaste rahuloluni hiidlased ei küüni, selgub, et oleme siiski eluga väga rahul.

Kahju, et Saaremaa vald on graafikus vaid üks nimetu täpike – nii tahaks teada, kuidas neil selles küsitluses läks.

27. oktoober 2020