Ave murekiri kooliteatri asjus

“Olete vast märganud, et pole väga pikka aega kuskil sõna võtnud, aga nüüd on tarvidus.Mittekirjutamise põhjused on puhtfüüsilised, murekoht aga üsnagi vaimne. Ja selleks on meie laste ja noorte teatri­tegu,” postitas Ave Alavainu sotsiaalmeedias oma murekirja.“Ma muidugi ei tea, kas ja kui palju peale Käina kooli (Tiia Korv) meie saarel alles arenemisjärgus inimestega teatrit tehakse, aga teatripäevadel on aasta-aastalt ikka vähem truppe. Märts ei ole ju enam kaugel, aga just nii lähedal, et hakata lastele-noortele näitemänge õpetama.See on missioonitöö, sest sellelaadne koostegevus annab esinemiskindlust ka väikseima sõnavõtu puhuks (kasvõi töövestlusel!), õpetab partnerit ära kuulama, arendab suhtlemisoskust ja veel palju muudki.Kooliteatrite liikumine lisab uusi sõpru igast Eesti otsast. Mäletan seda hästi ja üsna värskelt. Mu suurim lootus on, et kõik, kes seda mu kirjutust loevad, lasevad mälust läbi oma tuttavad, kelles oleks näitemängu-juhi potentsiaali, ja asuksid neid mõjutama seda rõõmsat koormat vedama. Uskuge mind – see võtab palju, aga annab kümne võrra tagasi. Tean seda omast käest. Kui aga keegi, kes tahaks, aga ei julge – võtke minuga ühendust. Aitan meeleldi järje peale!” kirjutas ta postituses.Alavainu, kes rohkelt tuntust kogunud luuletaja ja kirjanikuna, aga pälvinud mitmeid tunnustusi ka kooliteatri edendamise eest, ütles Hiiu Lehele, et läheb novembrikuus korraks haiglasse.Seepärast oleks tal hea meel, kui huvilised, kes oleks valmis lastega näitemängutegema, võtaks temaga ühendust juba oktoobris. Ja kindlasti helistaks ette ja lepiks kokku, et “ma teaksin oma südant valmistada,” nagu Ave ise ütles. Ühendust saab telefonil 5553 9842, meiliaadressil alavainu@online.ee või Ave Alavainu sotsiaalmeedia konto kaudu.

Sildid: Ave Alavainu, teater