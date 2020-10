Ajujahi tähtaega pikendati

AJUJAHT

Tähtajaks, 25. oktoobriks oli Ajujahi arenguprogrammi esitatud või esitamisel 301 ideed. Kuna suur hulk neist alustas idee esitamisega alles nädalavahetusel, otsustasid korraldajad tähtaega pikendada.EASi juhi Peeter Raudsepa sõnul on näha, et koroonakriis pole ettevõtlusvaimu vähendanud ning Ajujahile esitatud ideid on palju.





Sildid: Ajujaht, tähtaeg