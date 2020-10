Ajalugu täienes Käina kalmistul

MART MÕNISTE

Laupäeval, 3. oktoobril peeti Käina surnuaias omamoodi ajaloolised peied, teatab Hiiumaa militaarajaloo seltsi liige Urmas Selirand.Kalmistul sängitati mulda 103 aastat tagasi Hiiumaal hukkunud kahe sõjamehe põrmud. Ohvitser Aleksei Saveljev oli tol 1917. aastal 38aastane, reamees Andrei Momrov vaid 21aastane.Kuni 2017. aastani olid nende põrmud maetud nimetutena suvalisse kohta Valgul. Hauatahvlitel, nüüd juba nimedega, on kirjas kuupäev 29. september 1917, mis viitab veel vanale, Juliuse kalendrile. Uue, praegu kehtiva Gregoriuse kalendri järgi on see 12. oktoober, millal Saksa keisririigi väed tegid Sõrule esimese dessandi ja sellega seoses said need kaks Vene tsaariarmee sõdurit surma.Vene õigeusu kombe kohaselt peetud matuste eest kandsid hoolt sõjaajalooklubi FrontLine mehed, kes2017. aastal säilmed Valgult välja kaevasid. Oma osa oli toimunus ka Eesti Sõja­muuseumil, Hiiumaa militaar­ajaloo seltsil ja Käina osavallal.Hauakoht sai valitud mõneti sümboolsegi tähendusega, kuna kohe samas rivis on esimese ilmasõja aegses Hiiumaa vallutamise operatsioonis hukkunud kahe keiserliku Saksamaa sõjamehe hauad.

Sildid: Käina surnuaed, matus, tsaariarmee sõdur