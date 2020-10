Kaitsemaskid ühistranspordis

Läti juba kehtestas kaitsemaskid ühistranspordis kohustuslikuna. Millised on Eesti valitsuse viimased piirangud või hoopis leevendused Covid-19 leviku taustal?

Rahandusminister Martin Helme: “Valitsus arutab kaks korda nädalas koroonateemasid, kui tavaliselt on valitsuse istung neljapäeval, siis nüüd oleme ka teisipäeval teinud. Oleme arutanud, millised need meetmed võiksid olla ja küsimus on selles, et lihtsaid lahendusi enam ei ole. Oleme alkoholimüügi piirangu teinud, spetsiifilisi valdkondlikke piiranguid, näiteks tõime suurürituste piirangu alla. Samas kontsertidel ja rallil, näiteks selsamal WRC rallil, ühtegi uut nakatumiskollet ei ole olnud. Nüüd, kui nakatumine peale suve on uuesti üles läinud, siis tegelikult kultuuriüritustelt ei ole tulnud ühtegi nakatumiskollet. Nakatumiskolded on töökollektiivides, pidudel perekondlikus ringis ja välismaalt toodud. Perekondlikud juhtumid on kõige raskemad – kui üks inimene kodus haigeks jääb, siis teised kodust ju välja ei koli. Töökollektiivides saame nii era- kui avalikus sektoris hakata uuesti võimalikult palju soodustama kaugtööd– seda me kindlasti lähiajal soovitame kõigile. Pidusid oleme juba piiranud, võib-olla peab rangemalt jälgima, et seda piirangut tegelikult ka silmas peetakse. Ja välismaavaheline liiklus on viimasel ajal jälle vaiksemaks läinud võrreldes suvega. Järgmised sammud, mis meil seisaksid ees, on juba päris radikaalsed – kas me teeme jälle suuremaid liikumispiiranguid ja teeme jälle kohustuslikuks 2+2 reegli. Tegelikult valitsus ju mõõdab väga tähelepanelikult, milline on avalikkuse valmisolek neid reegleid täita. Me selgelt saame aru, et avalikkus ei taha karme reegleid, karme piiranguid.”