Vastutajaid rohkem

Kärdla osavallavalitsuse haldusjuht Toomas Vannas andis reede pärastlõunal vallale teada, et lahkub töölt omal soovil. Vannas ütles, et kahetseb siiralt esmaspäeval tehtud tegu, mis lõppes rebase surmaga: “Minu teole ei ole mingit õigustust. Vabandan kõigi ees, kellele olen sellega kannatusi põhjustanud! Olen seisukohal, et minu lahkumine on ainuõige võimalus. Mul ei olnud mingit kavatsust looma tappa, läksin sinna eesmärgiga loom elusalt kinni püüda ja metsas lahti lasta.”

Vannase suhtes on algatatud kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb looma julma kohtlemist.

Eelmisel esmaspäeval Kärdla spordi­tarvete kaupluses juhtunu kohta võttis sõna ka keskkonnaminister Rene Kokk, kes taunis rebasepoja hukkamist. Minister juhtis tähelepanu, et Eestis on olemas seadused ja praktika, kuidas selliste loomadega käituda.

Tavaliselt tähendab see, et linna tulnud suurulukid võimalusel uimastatakse, püütakse kinni ja toimetatakse kaugemale, rebaseid lihtsalt kütitakse. Nii on varasematel aastatel tehtud ka Kärdlas.

Keskkonnaamet lisas samas pressiteates nõudmise, et metsloomade ellu sekkuda, ja selle all mõeldakse ka metsloomade toitmist, ei tohi.

Kahetsusväärselt on Kärdlas ikka leidunud neid, kes linnaloomi toidavad, kas meelega või kogemata oma toidujäätmeid aeda hunnikusse visates.

Nii et kaudselt on neid, kes juhtunu eest vastutavad, rohkem kui üks.

1. september 2020