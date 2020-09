Vald otsib lahendust linna sattunud loomade kohtlemiseks

Kolmapäeval kutsus Hiiumaa vallavanema asendaja Toomas Rõhu Kärdlas kokku ümarlaua, et otsida lahendusi, kuidas käituda juhul, kui metsloom on sattunud linnaruumi.

Ümarlaual osalesid valla, mitmete ametkondade ja loomakaitseorganisatsioonide esindajad.

Valla keskkonnaspetsialist Kadri Aljas rääkis, et neile on mitmeid kordi teatatud metsloomadest linnas, vald oma­korda on küsinud nõu erinevatelt ametiasutustelt, kuid ei ole saanud selgeid juhiseid, kuidas kohalik omavalitsus peaks sellises olukorras käituma.

Keskkonnainspektsiooni Hiiumaa büroo juhataja Marek Põld ütles, et rebaseid ei tohiks linnas toita. Selle asemel tuleks nende elu linnas teha võimalikult ebamugavaks, et nad inimesi kardaks – see aitab probleeme ennetada.

Koosoleku kokkuvõttes leppisid osalejad kokku, et on vaja regulatsiooni, kuidas toimida tiheasustusalale sattunud metsloomadega ning vald asub seda välja töötama.

Möödunud nädalal surmas Kärdla osavalla haldusjuht kaupluse töökojaruumi sisenenud rebase. Juhtum kõlas vastu üle Eesti ja haldusjuht sattus sõnarünnakute alla.

Kolmapäevases Eesti Ekspressis ilmunud artiklis ütles haldusjuht, et vallavanem käskis temal midagi rebasega ette võtta ehkki see tema tööülesannete hulka ei kuulu.

Juhtumit, kus ta kauplusesse sisenenud rebase haamriga surmas, nimetas ta enesekaitseks.

